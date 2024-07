Mann fährt unter Drogeneinfluss noch Auto

Ein 45-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend in Höchstädt unterwegs. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und besitzt keine Fahrerlaubnis. Eine Streife der Polizei Dillingen kontrollierte den Autofahrer gegen 18.35 Uhr in der Donauwörther Straße. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt.

Der Mann durfte in Höchstädt nicht mehr weiterfahren

Zudem bestätigte ein Drogentest einen vorausgegangenen Cannabiskonsum. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Autoschlüssel sicher. Der 45-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)