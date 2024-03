Mann schlägt in Höchstädt auf 19-Jährigen ein

Ein 20-Jähriger hat am Höchstädter Marktplatz einen 19-Jährigen attackiert. Er soll zuvor von dem Jüngeren beleidigt worden sein.

Zu einer Körperverletzung und einer Beleidigung ist es am Montag in Höchstädt gekommen. Gegen 13 Uhr schlug ein 20-Jähriger nach Angaben der Polizei am Marktplatz auf einen 19-Jährigen ein. Dieser erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Dillinger Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung

Der 19-Jährige soll den 20-Jährigen laut Polizeibericht zuvor beleidigt haben. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun gegen die beiden jungen Männer wegen Körperverletzung und Beleidigung. (AZ)