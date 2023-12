Mystisch schönes Konzert in Höchstädt mit dem Chor Spec-trum

Der Chor Spec-trum bot magisch-meditative Klänge in der Baustellen-Atmosphäre der Höchstädter Stadtpfarrkirche.

Bereits in der Ankündigung hieß es, dass die Besucherinnen und Besucher des Konzertes, zu dem der Münchener Kammerchor Spec-trum nach Höchstädt lud, kein gewöhnliches Konzert erwarten würde. „Oracula“ – so der Titel des Programms war wahrlich alles andere als gewöhnlich, und es ist der Heimatverbundenheit des Chorleiters und gebürtigen Höchstädters Gerhard Polifka zu verdanken, dass das Höchstädter Publikum immer wieder in den Genuss kommt, diesen Chor und seine hohe Kunst hören zu dürfen.

Orakel, Vorhersagungen, der Blick in die Zukunft hat für die Menschen schon immer etwas Faszinierendes. Der Chor hat mit den „Prophetiae Sibyllarum“ des Renaissance-Komponisten Orlando di Lasso ein Werk ausgewählt, das die berühmtesten Weissagerinnen der Antike, die Sibyllen, thematisiert. Nicht nur im Thema, auch mit seiner Musik versucht Di Lasso Musik, den chromatischen und enharmonischen Stil der Antike wiederzubeleben. Der Chor trug die Madrigale mit sakraler Ernsthaftigkeit, höchst präzise und mit starkem Ausdruck vor. Innig und fast meditativ rezitierten sie die einzelnen Sibyllen. Wie Stimmen aus einer anderen Welt erklangen kleine Gruppen des Chores dabei immer wieder aus anderen Teilen der Stadtpfarrkirche. Dass die Sängerinnen und Sänger dabei teilweise hinter den Stangen der Gerüste standen und nicht immer für jede und jeden im Publikum zu sehen waren, verlieh dem Ganzen zusätzlich eine gewisse Mystik.

Chor Spec-trum führt in Höchstädt ein Werk einer 17-jährigen Komponistin auf

Bemerkenswert auch das zweite Werk im Programm des Chores – gerade einmal 17 Jahre alt ist die Komponistin Annabel Blaschke. Inspiriert von Paul Klees Bild „Angelus Novus“ und der modern-lyrischen Reflexion des Philosophen Walter Benjamin dazu, komponierte sie das Werk „Zeitflüsse“. Der Chor bot diesen poetischen, postmodernen Sprechgesang auf allerhöchstem Niveau dar. Musik, Text und Interpretation sprachen dieselbe Sprache. Ein Werk, das nicht gefallen will, sondern aufwühlt und viele Fragen aufwirft.

Ganz anders wiederum der dritte Part des Konzertes, der nach dem modernen Stück fast versöhnlich und lieblich klang. „Un soir de Neige“, zu Deutsch „ein verschneiter Abend“ aus der Feder von Francis Poulenc. Auch wer die französischen Zeilen – es handelt sich um Texte des surrealistischen Lyrikers Paul Éluard – nicht verstand, konnte sie mit großem Genuss auf emotionaler Ebene rezipieren: „Die Poesie dieser Gedichte kann man nicht verstehen – sie muss gefühlt werden. Ähnlich wie bei mancher Lebensentscheidung ist nicht das Denken, sondern das Fühlen entscheidend“, erläuterte das Programmheft so treffend.

Ein besonderes Konzerterlebnis mit einem herausragenden Chor, der hoffentlich auch mit den nächsten Programmen wieder den Weg in den Landkreis Dillingen findet.