Preisgekrönte Autorin eröffnet Literaturfestival in Höchstädt

Plus Julia Franck ist Gast bei der Eröffnung des Literaturfestivals Nordschwaben im Schloss Höchstädt.

Nach zwei vergeblichen Anläufen, die durch Corona gestoppt wurden, hat es nun endlich geklappt. Das Literaturfestival Nordschwaben konnte im Rittersaal von Schloss Höchstädt eröffnet werden. Dementsprechend hatten sich zahlreiche Literaturfreunde eingefunden, unter ihnen die beiden Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häusler, Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth, Claudia Kohout vom Kulturforum Höchstädt sowie Vertreter der Sparkasse Dillingen-Nördlingen.