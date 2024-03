Höchstädt

Simone Bschorer (FW) wird zur Dritten Bürgermeisterin in Höchstädt gewählt

Plus Die beiden Kandidaten Hans Mesch (Freie Wähler) und Wolfgang Konle (SPD) scheitern im ersten Wahlgang. So turbulent läuft die Abstimmung im Höchstädt Stadtrat.

Von Berthold Veh

Was für ein Schauspiel im Höchstädter Stadtrat. Bei der Sitzung am Montagabend geht es im Rathaus um die Wahl des Dritten Bürgermeisters. Im Vorfeld haben FW-Fraktionschef Hans Mesch und SPD-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Konle ihren Hut in den Ring geworfen. Und der neue Rathauschef Stephan Karg (CSU) erklärt vor der Abstimmung, dass der Dritte Bürgermeister doch aus den Reihen der Freien Wähler kommen solle. Und er könne sich in diesem Amt auch eine Frau vorstellen, merkt Karg an. Eine Stadträtin steht aber bei dieser geheimen Abstimmung (zunächst) nicht zur Wahl.

Zum Zweiten Bürgermeister hat der Stadtrat bereits den Deisenhofener Armin Hopfenzitz (Umlandfraktion) gewählt. Mit sechs Räten stellt das Umland die stärkste Fraktion. Weil Stephan Karg ( CSU) die Bürgermeisterwahl gewonnen hat, soll das Amt des Dritten Bürgermeisters an die Freien Wähler, die zweitstärkste Fraktion, gehen. So einfach werden die Dinge aber in Höchstädt nicht erledigt. SPD-Stadtrat Jan Waschke schlägt Wolfgang Konle als Bewerber für den Posten vor, Eva-Graf Friedel (FW) wiederum plädiert für Hans Mesch. Sie wisse, dass es bei einigen Räten von CSU und Umland Vorbehalte gebe. Mesch habe aber bereits Erfahrung als Dritter Bürgermeister und Standesbeamter. Weil er nicht mehr berufstätig sei, habe der FW-Fraktionschef auch die notwendige Zeit für diese Aufgabe.

