Höchstädt

18:00 Uhr

So geht es nach den Kündigungen im Höchstädter Rathaus weiter

Nach acht Kündigungen hat die Verwaltung in Höchstädt mit der Personalsituation zu kämpfen. Jetzt wird umstrukturiert.

Plus Innerhalb weniger Monate verliert die Verwaltung in Höchstädt acht Mitarbeiter. Nun präsentiert Bürgermeister Gerrit Maneth einen Ausweg aus der schwierigen Situation.

Von Jonathan Mayer

Einfach ist die Situation im Höchstädter Rathaus aktuell nicht. Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben innerhalb weniger Monate gekündigt – und das in einer 40-köpfigen Verwaltung. Von besseren Stellenangeboten und Gehaltsstufen war die Rede, aber auch von fehlender Wertschätzung, Respekt und Empathie. Der VG-Vorsitzende und Bürgermeister von Höchstädt, Gerrit Maneth, will nun in die Zukunft blicken und strukturiert deshalb die Verwaltung um.

