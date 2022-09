SSV Höchstädt feiert Jubiläum mit einem sportlichen Spektakel

Plus Die SSV Höchstädt zelebrierte am Samstag das 100-jährige Jubiläum mit einer Sport-Gala. Die Sportlerinnen und Sportler begeisterten mit ihrem Können und sogar einem neuen Rekord.

Johlen, Klatschen und eine Laola-Welle: Mit einem sportlichen Spektakel hat die SSV Höchstädt nachträglich den 100. Geburtstag des Vereins zusammen mit über 300 Gästen in der Nordschwabenhalle gefeiert. Die Sportlerinnen und Sportler aus Höchstädt sowie aus den Nachbarorten und eingeladene Künstlerinnen und Künstler zeigten am Samstagabend ihre Leidenschaft für den Sport. Die Gewichtheberin Elizabeth Zidek des SSV Höchstädts stellte sogar einen neuen schwäbischen Rekord auf. Das Jubiläum konnte wegen der Pandemie erst mit zwei Jahren Verzögerung gefeiert werden.