Teures E-Bike wird aus Abstellraum in Höchstädt geklaut

Ein E-Bike mit einem Wert von rund 2000 Euro wird in Höchstädt gestohlen. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Diebe entwendeten am Montag zwischen 20 und 23 Uhr ein grau-gelbes Pedelec der Marke Haibike vom Typ HardSeven 4, das versperrt in einem Fahrradabstellraum hinter einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Grimminger-Straße in Höchstädt abgestellt war. Der Wert des gestohlenen Elektrofahrrads beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)