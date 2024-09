Unbekannte stehlen Geld aus Höchstädter Schule

Über die Sommerferien entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem Schulgebäude in der Prinz-Eugen-Straße in Höchstädt laut Polizei einen Geldbetrag im oberen zweistelligen Bereich. Der Diebstahl wurde bereits am vergangenen Donnerstag festgestellt und jetzt zur Anzeige gebracht. Unklar sei bislang, wie die Diebe in das Schulgebäude gelangen konnten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)