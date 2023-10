Höchstädt

vor 32 Min.

Unbekannter stiehlt in Höchstädt Geldbörse aus Auto

Ein Dieb schlägt auf einer Baustelle am Kreisel in der Lutzinger Straße in Höchstädt zu. Im Geldbeutel waren auch Personaldokumente.

Diebstahl aus einem KraftfahrzeugHöchstädt - Ein bisher unbekannter Dieb hat am Montag zwischen 9.45 und 10 Uhr aus einem unversperrten Auto, das auf einer Baustelle am Kreisverkehr in der Lutzinger Straße in Höchstädt abgestellt war, eine rote Geldbörse gestohlen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise Darin befanden sich Personaldokumente und ein Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

