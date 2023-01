Unfall in Höchstädt: Autofahrer übersieht Wagen im Kreisverkehr

Ein Unfall hat sich am Freitag in Höchstädt ereignet. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Ein 26-Jähriger hat am Freitag mit seinem Auto die Lutzinger Straße von der Stadtmitte in Richtung Lutzingen befahren. Am Kreisverkehr übersah er nach Angaben der Polizei das Fahrzeug einer 32-Jährigen, das sich bereits im Kreisverkehr befand.

Es kommt zum Unfall in Höchstädter Kreisverkehr

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)