Von Straßenbau bis Schulsanierung: Höchstädt kann sich keine Wunschprojekte mehr leisten

Plus Bei der Haushaltsverabschiedung ist sogar von einem "Super-GAU" die Rede. Dennoch: Alle Stadträte stehen hinter dem Etat für 2023 – und der hat es in sich.

Noch in diesem Jahr soll in der Höchstädter Innenstadt ein neuer Drogeriemarkt eröffnet werden. Erste Arbeiten auf dem ehemaligen Däubler-Areal haben schon begonnen. Spätestens in den Sommerferien ist auch der Erweiterungsanbau bei der Kita Adolph Kolping fertig. Aber auch im Kindergarten Deisenhofen wird umgebaut, der Lückenschluss wird ausgebaut, am Molberg sowie in Sonderheim, Schwennenbach und Oberglauheim sind dringende Straßensanierungen geplant. Der Stadtpark, das alte Rathaus und das lang- ersehnte Dorfzentrum in Deisenhofen sollen ebenfalls gestaltet werden.

Und natürlich stehen die Themen Trinkwasserversorgung, unter anderem mit dem Brunnen-Neubau sowie die Generalsanierung der Schule im Mittelpunkt des Stadtgeschehens für dieses Jahr – auch im Haushalt, den der Stadtrat am Montag bei der Sitzung auf den Weg gebracht hat. Einstimmig. Obwohl die Fraktionen das umfangreiche Zahlenwerk teils deutlich anders bewerten. Sicher ist: Der Etat 2023 ist geprägt vom Ausbau der Infrastruktur, der Stadtentwicklung und der Kinderbetreuung. Bürgermeister Gerrit Maneth spricht von einem "geballten Paket, aber auch interessanten Aufgaben", und: "Wir sind gut vorbereitet."

