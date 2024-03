Höchstädt

Vor dem Höchstädter Schloss wird ein Verkaufswagen aufgestellt

Hier beim Glasbau am Fuße des Höchstädter Schlosses soll während dieser Ausstellungssaison ein Verkaufswagen aufgestellt werden.

Plus Der Stadtrat stimmt dem Vorhaben des Bezirks Schwaben zu. Demnächst wird es auch wieder ein Bachgassenfest und eine Frauenwelt geben.

Von Berthold Veh

Vor dem Höchstädter Schloss wird in der Zeit vom 27. März bis zum 6. Oktober ein Verkaufswagen mit regionalen Produkten und Lebensmitteln aufgestellt. Der Bezirk Schwaben war mit diesem Anliegen an die Stadt Höchstädt herangetreten. Und nach einer Diskussion hat das Gremium nun dem Vorhaben zugestimmt. Die Firma Lokbest aus Wertingen wird den Einkaufswagen betreiben. Dies ist kein klassischer Verkaufsstand. In dem Wagen, der beim Glasbau vor dem Aufgang zum Schloss platziert wird, kann man nur mit vorheriger Registrierung über eine App und die Bezahlung über einen Online-Anbieter einkaufen.

"Einkaufswagen" am Höchstädter Schloss: Keine Konkurrenz zum Freitagsmarkt

Bürgermeister Stephan Karg sagte, dass dies keine Konkurrenz zum Höchstädter Freitagsmarkt darstelle, denn dort werde frische Ware angeboten. Im Einkaufswagen gebe es rund um die Uhr überwiegend haltbare Produkte aus der Region. Erika Langone von der Wirtschaftsvereinigung, die für den Freitagsmarkt zuständig ist, habe sich mit dem Vorhaben einverstanden erklärt. Der fünf mal 2,5 Meter große Einkaufswagen wird jetzt nach dem einstimmigen Votum des Stadtrats für eine Ausstellungssaison vor dem Schloss aufgestellt. Weitere Themen der jüngsten Stadtratssitzung:

