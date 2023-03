Warum es diese drei Parkplätze in Höchstädt nicht mehr gibt

Plus In der Herzogin-Anna-Straße stehen statt der Parkplätze nun Verbotsschilder. Das sind die Gründe.

Wie jetzt? Bis vor Kurzem konnten Autofahrerinnen und Autofahrer noch auf diesen drei gekennzeichneten Flächen in der Höchstädter Herzogin-Anna-Straße parken. Nun nicht mehr. Und wer dort weiter sein Fahrzeug abstellt, der wird ordentlich zur Kasse gebeten. So schildert es zumindest Stadtrat Johann Kaltenegger. "55 Euro kostet es. Ich weiß es, leider", sagte er am Montagabend bei der Stadtratssitzung mit einem Lachen. Wobei das Thema gar nicht so lustig sei – wie auch die anschließende Diskussion zeigte. Mit der, wie Bürgermeister Gerrit Maneth im Nachgang sagte, er gar nicht gerechnet habe. Aus folgenden Gründen: "Es ist im Bauausschuss alles besprochen worden und uns sind die Hände gebunden", sagte er. Bei was genau denn?

Wer in Höchstädt hier parkt, der muss zahlen

Direkt vor dem früheren Norma-Gebäude waren bislang drei Stellflächen. Diese wurden im Rahmen des Ausbaus der Herzogin-Anna-Straße im Jahr 2015 dort installiert, sie hatten sogar eine andere Pflaster-Farbe. Damit sie klar erkenntlich für die Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen waren. Aber: Eine offizielle Parkplatz-Beschilderung war nie erlaubt, gab es auch nicht. Es war bisher eine Art Kompromiss mit dem Landratsamt, wie Maneth einen Tag nach der Sitzung auf Nachfrage erklärt.

Der Fahrer dieses grauen Autos hatte (hoffentlich) diese Tage Glück und wurde nicht kontrolliert. Denn genau dort, wo er steht, ist seit Kurzem Parkverbot. Foto: Simone Fritzmeier

Das Pflaster gibt es nicht mehr, schon seit Dezember 2022 nicht mehr, wie Stadtbaumeister Thomas Wanner bestätigt. "Bislang gab es nie Probleme, die Bürger waren froh um die Stellflächen. Vor allem, weil direkt dort auch die Apotheke gut zu erreichen ist. Aber wir mussten sie zurückbauen", erklärt er. Und das, so ergänzt es Bürgermeister Maneth, hat einen Grund: Durch den Umzug des Norma-Supermarktes in das neue Gebäude weiter hinten, habe sich die Verkehrssituation geändert. Zumindest sei es so seitens des Landratsamtes begründet worden. In der verkehrsrechtlichen Anordnung, die am 15. März erteilt wurde und der Redaktion vorliegt, steht unter anderem, "dass die drei regelwidrigen Parkplätze die Sicht nach links bei der Ausfahrt Norma in die Herzogin-Anna-Straße erheblich einschränken."

Zu gefährliche Situation in der Höchstädter Straße

Unter anderem sei es eine Auflage in der Baugenehmigung für den neuen Normamarkt gewesen, dass eine Kundenausfahrt über die Herzogin-Anna-Straße nur erfolgen dürfe, wenn die drei Parkflächen wieder verschwinden – zusätzlich mussten nun Verbotsschilder angebracht werden. Anders formuliert: Die drei Stellflächen, die die Stadt 2015 mit extra Pflaster und Bordsteinsenkung errichtet hatte, durften von Anfang nicht explizit als Parkplätze ausgewiesen werden. Im Zuge des Supermarkt-Neubaus musste auch diese "Kompromisslösung" weg – weil die Zufahrt zum Verbrauchermarkt seitens des Landratsamtes als "übermäßig genutzte Grundstückszufahrt" bewertet wird und es für die Sicherheit des Verkehrs "unbedingt erforderlich" ist, dass "die Sichtfelder hergestellt werden". So geschehen. Obwohl das komplette Bauausschuss-Gremium bei der Sitzung gegen diese Maßnahme gestimmt hatte. Aber: "Wir wollen es anders. Das Landratsamt entscheidet", so Bürgermeister Maneth.