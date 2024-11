Wegen Bundestagswahl: Höchstädter Faschingsumzug wird verschoben

„Wir sind froh, dass das Narrenspiel in Berlin ein Ende hat, aber wir Narren haben dafür jetzt ein anderes Thema“, sagt Bernhard Veh und lacht am Telefon. Denn nachdem der Termin für die Bundestagswahl nun endlich feststeht, ist auch klar: Der Faschingsumzug der Höchstädter Schlossfinken kann an diesem Tag nicht stattfinden. Der Gaudiwurm war für den 23. Februar 2025 geplant.

Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Genau für diesen Sonntag ist nun aber die Bundestagswahl angesetzt worden. „Wegen unseres Faschingsumzuges wird die Bundestagswahl vermutlich nicht angefochten oder gar verschoben werden“, sagt Schlossfinken-Chef Bernhard Veh. Er nimmt es mit Humor und sagt: „Es macht uns Umstände, aber keine Probleme.“ Dabei gilt sein Dank vor allem seinen Mitgliedern und allen, die nun spontan reagieren müssen. Denn: Die Einladungen für den Umzug sind bereits versandt worden, die ersten Anmeldungen sind schon da. „Wir müssen alles nochmal neu machen, das hilft jetzt nichts“, so Veh weiter.

Der neue Termin für den Schlossfinken-Umzug in Höchstädt ist jetzt genau eine Woche vorher, am Sonntag, 16. Februar. Zwar findet an diesem Tag zeitgleich auch der Umzug in Offingen statt, aber es hat sich nicht anders regeln lassen. Das Höchstädter Rathaus, die Wahlzentrale, liegt mitten in der Umzugsstrecke. Veh: „Das kleinere Übel ist leider, unseren Umzug zu verschieben.“