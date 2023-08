Wer hat auf einer Baustelle in Höchstädt randaliert?

Auf der Baustelle eines Kindergartens in Höchstädt haben Unbekannte randaliert. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Dienstag wurden auf der Baustelle des zukünftigen Kindergartens in der Lindenallee in Höchstädt einige Beschädigungen am Rohbau festgestellt.

Mehrere hundert Euro Schaden

Unter anderem wurde ein Regenschutz verbogen und durchlöchert, außerdem ein Regenfallrohr beschädigt. Der Sachschaden wird mit circa 700 Euro beziffert. (AZ)