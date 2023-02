Wettbewerb in Höchstädt: Das sind die Landwirte von morgen

Beim Berufswettbewerb im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Höchstädt können die grünen Azubis punkten. Welche Aufgaben die angehenden Landwirte bekamen.

"Grüne Berufe sind voller Leben - Mit Herz und Hand – smart fürs Land". Unter diesem Motto stand der alle zwei Jahre stattfindende bundesweite Berufswettbewerb für Auszubildende der Leistungsgruppe Landwirtschaft I, der auf Kreisebene für die Landkreise Dillingen und Donau-Ries in der Berufsschule Höchstädt durchgeführt wurde. Eröffnet hatte den Wettbewerb Dillingens BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer mit einem Lob für die 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es sei doch sehr erfreulich, dass sich diese Anzahl an Azubis der Leistungsgruppe I freiwillig diesem Wettbewerb auf Kreisebene stellten, in dem sie den Nachweis erbringen, über welchen praktischen und theoretischen Wissensstand sie verfügen, führte der Kreisobmann weiter aus.

Wissen über Landwirtschaft war gefragt: Von Samenkorn bis Düngemittel

Abgefragt wurde dieses Wissen mit einem schriftlichen Test über ihre allgemeine und berufliche Bildung. Anschließend stand die Präsentationsaufgabe an, in einem Kurzvortrag mit Power-Point Unterstützung ihre elterlichen Betriebe vorzustellen. Es folgte eine Bestimmungsübung, in der die Teilnehmer verschiedene Samenkörner, Düngemittel sowie Werkzeuge und ihre Verwendung erkennen sollten. Im technisch praktischen Bereich mussten die Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer einen Sieben-Phasen-Lichtstecker an ein Kabel zwischen Schlepper und Hänger ordnungsgemäß und voll funktionsfähig anbringen.

Sie sind am besten (von links): BBV-Kreisgeschäftsführer Michael Stiller, BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer, Johannes Ortlieb, Tobias Kinzler, Tanja Käßmeyer, Heinz Merklein. Foto: Horst von Weitershausen

Alle 38 Landwirte bekamen in Höchstädt eine Urkunde

Den Abschluss des Wettbewerbes bildete eine Feierstunde in der Aula der Schule, bei der alle 38 Teilnehmer mit Urkunden und Sachpreisen ausgezeichnet wurden. Klaus Beyrer würdigte in seiner Ansprache die teils guten Leistungen und Dillingens Landratsstellvertreter Erhard Friegel dankte dem BBV-Kreisverbänden Dillingen und Donau-Ries sowie Heinz Merklein, Ausbildungsberater am AELF Nördlingen-Wertingen und dem staatlichen Berufsschulzentrum Höchstädt für die großartige Unterstützung und Organisation des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend auf Kreisebene, wobei er besonders den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Respekt zollte, sich außerhalb ihrer Ausbildung diesem Wissenstest gestellt zu haben. Ursula Kneißl-Eder, stellvertretende Landrätin im Donau-Ries, schloss sich den Ausführungen von Erhard Friegel und fügte hinzu, dass die grünen Berufe voll im Trend liegen und wünschte allen Azubis viel Erfolg beim Erlernen ihres tollen Berufs.

Vor der Siegerehrung präsentierten Tobias Kinzler und Tanja Käßmeyer ihre Kurzvorträge, für die sie die meisten Punkte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten hatte. Aus allen Wettbewerbsaufgaben erzielten die meisten Punkte und nahmen somit die ersten drei Plätze ein: an erster Stelle Johannes Ortlieb aus Kissing, gefolgt von Tobias Kinzel und Tanja Käßmeyer, beide aus Lauingen.

Lesen Sie dazu auch