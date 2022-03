Wie geht es mit dem Asylbewerberheim in Höchstädt voran?

In Höchstädt wird auch über alternative Lösungen für die Einrichtung, die als Gemeinschaftsunterkunft geplant ist, diskutiert.

Die Wählergruppe von Pro Höchstädt erwartet vom künftigen Landrat eine klare Unterstützung für eine Umfahrung der Stadt. Das wurde während des Stammtisches, der online stattfand, deutlich. Es soll einen Termin geben, an dem sich die Kandidaten in Höchstädt vorstellen, damit sich alle ein eigenes Bild machen können.

Schwerpunkt der Diskussion war laut Pressemitteilung die baldige Eröffnung der Gemeinschaftsunterkunft in Höchstädt. Deswegen begrüßte der Erste Vorsitzende von Pro Höchstädt, Rainer Wanek, neben Bürgermeister Gerrit Maneth und dem Ortsvorsitzenden der SPD, Wolfgang Konle, auch Georg Schrenk von der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration.

Treffen im Spitalforum mit Ehrenamtlichen

Der Bürgermeister teilte mit, dass es im Rathaus eine eigene Arbeitsgruppe gibt, die sich mit der Gemeinschaftsunterkunft befasst. Diese sei, so betonte Maneth, keine kommunale Aufgabe. Personalentscheidungen wie etwa die Besetzung des Hausmeisters oder einer Hausmeisterin sind noch nicht gefallen. Zusammen mit dem Landratsamt findet am Montag, 4. April, um 19 Uhr eine Veranstaltung im Spitalforum für Menschen statt, die sich ehrenamtlich einbringen möchten.

Stadtrat Konle berichtete, dass vonseiten der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Pfarrer Manuel Kleiner an einer 20-Stunden-Stelle für eine studentische Hilfskraft gearbeitet wird. In enger Kooperation mit Dieter Kogge von der Diakonie könnte so eine kompetente Anlaufstelle geschaffen werden, die sowohl das Hauspersonal als auch Ehrenamtliche unterstützen kann.

Auf dieses Thema ging Schrenk näher ein. „Es ist sehr schwer, jüngere Personen neu für die Arbeit im Ehrenamt zu begeistern.“ Zudem würde das Engagement auch von offiziellen Stellen oft nicht wertgeschätzt. Bei vielen Fragen etwa zum Sozialrecht seien ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aber überfordert und benötigten professionelle Unterstützung.

Wanek fragte, ob öffentliche Aktionen – etwa auf dem Marktplatz – dazu dienen können, Interessenten für das Ehrenamt zu gewinnen. Alle waren sich einig, dass eine professionelle Anlaufperson, und sei es nur mit 20 Stunden, für eine gelingende Integration notwendig wäre. Die Finanzierung dürfe nicht an Fragen der Zuständigkeit scheitern.

Maximilian Beitinger interessierte die aktuelle Bauplatzsituation in Höchstädt. Zum Schluss waren sich alle einig, dass man sich weiter regelmäßig treffen will, am besten jedoch wieder in Präsenz. (pm)