Zwischen Raten und Wissen: So spontan sind die Bürgermeister-Kandidaten

Plus Bei unserer Podiumsdiskussion haben wir Gerrit Maneth und Stephan Karg auch etwas andere Fragen gestellt. Es geht um Kuchenrezepte und Stadtteil-Vorlieben.

Wer war der letzte Bürgermeister in Deisenhofen? Wie heißt die Kirche in Sonderheim? Welcher Schwennenbacher ist Träger des silbernen Ulrichskreuzes? Und wie viele Einwohner hat eigentlich Oberglauheim? Na, hätten Sie die Fragen alle beantworten können? Gar nicht so einfach. Erst recht nicht, wenn man auf einer Bühne steht und spontan genau solche Fragen vor hunderten Menschen beantworten muss. Aber die beiden Bürgermeister-Kandidaten Gerrit Maneth (FW) und Stephan Karg (CSU) haben sich souverän geschlagen und wussten beim Stadtteile-Quiz viel – und falls nicht, der Publikumsjoker war sehr beliebt. Die KIM-Sporthalle in Höchstädt war knallvoll, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben mit den Kandidaten mitgefiebert – und gerätselt. Nur bei einer Frage, da wollten sich Maneth und Karg nicht festlegen.

Welcher Stadtteil von Höchstädt wäre eine Option?

Gefordert war die Antwort auf folgende Frage: Wenn Sie sich entscheiden müssten, in welchen Stadtteil würden Sie ziehen? Bei Stephan Karg kam es wie aus der Pistole geschossen: "Würde ich sofort jeden Stadtteil nehmen. Ich fühle mich überall wohl." Und auch Gerrit Maneth zuckte mit den Schultern und wollte sich nicht konkret für Deisenhofen, Schwennenbach, Oberglauheim oder Sonderheim entscheiden. Er sagte: "Jeder Stadtteil hat seine Reize." Beim einen sei es das rege Vereinsleben, beim anderen die tolle Jugendarbeit oder auch die Lage in der Nähe des Auwalds. "Ich müsste das erst mit meiner Familie besprechen", sagte der Amtsinhaber.

