24-Jährige übersieht Auto in Holzheim – 4000 Euro Schaden

Eine Frau aus Kempten ist am Freitag in Holzheim für einen Unfall verantwortlich gewesen. Sie hatte ein Autofahrerin übersehen, die mit ihrem Wagen abbiegen wollte.

Ein 24-Jährige aus Kempten hat am Freitagvormittag einen Unfall in Holzheim gebaut. Die Autofahrerin war der Polizei zufolge mit ihrem Wagen auf der Römerstraße in Fahrtrichtung Eppisburg unterwegs. An der Einmündung zur Augsburger Straße übersah sie das Auto einer 60-Jährigen aus Holzheim, die auf die Römerstraße einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei leitete gegen die Unfallverursacherin ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)