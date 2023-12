Holzheim

300 Bürger demonstrieren gegen eine Flüchtlingshalle in Holzheim

Bürgermeister Simon Peter (rechts) und Organisator Peter Haringer sprachen zu den etwa 300 Teilnehmenden, die am Samstag in Holzheim gegen eine Flüchtlingshalle neben dem Edeka protestierten.

Plus Auf dem Edeka-Parkplatz ist der Protest gegen eine Unterkunft für Geflüchtete am Samstagabend massiv. Landrat Markus Müller wird heftig kritisiert.

Drei Grad minus hat es auf dem Edeka-Parkplatz in Holzheim, die Stimmung ist am Samstagabend trotz der Eiseskälte aber dennoch hitzig. Etwa 300 Bürger und Bürger sind dem Aufruf des Unternehmers Peter Haringer gefolgt, um gegen eine Flüchtlingshalle, die der Landkreis neben dem Einkaufsmarkt aufstellen will, zu demonstrieren. Der Protest ist massiv. "Holzheim sagt Nein zum Asylheim", steht auf Schildern. Oder: "Jetzt reicht's! Kein Asylzelt in Holzheim!" Auf einem weiteren Schild heißt es: "Keine unkontrollierte Zuwanderung. Unser Land, unsere Bürger zuerst."

Die meisten der Versammelten dürften Holzheimer Bürger und Bürgerinnen sein, die sich gegen die Flüchtlingshalle in ihrem Ort wehren wollen. Es sind aber auch Spaziergänger und Spaziergängerinnen dabei, die auch schon zu Hochzeiten der Corona-Pandemie in Wertingen durch die Stadt zogen. Ein Redner, der sich nicht namentlich vorstellt und am Ende der Kundgebung spricht, gibt zu erkennen, dass er für die AfD Politik macht.

