80-Jährige wird bei Autounfall in Dillingen verletzt

Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt der 80-Jährigen. Dann krachte es. Bei dem Unfall in Dillingen entstand erheblicher Sachschaden.

Bei einem Unfall in Dillingen wurde eine 80-Jährige verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Augsburger Straße/Hauptstraße, weil ein 34-jähriger Mann aus Sindelfingen die Vorfahrt einer 80-jährigen Frau aus Dillingen missachtete. Beim darauffolgenden Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt, beide Pkw mussten in Werkstätten verbracht werden. Der Sachschaden wird auf 20.500 Euro geschätzt. (AZ)