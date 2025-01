Auto rollt Hügel in Holzheim hinunter – 8000 Euro Schaden

Zu einem Unfall ist es aufgrund eines augenscheinlich unzureichend gesicherten Autos am Samstagnachmittag in Holzheim gekommen. Gegen 14.30 Uhr rollte in der Straße „Am Wolfsbühl“ ein geparkter Pkw eines 26-Jährigen offenbar aufgrund unzureichender Sicherung durch Einlegen eines Ganges und Festziehens der Handbremse die abschüssige Fahrbahn hinunter und prallte gegen einen Gartenzaun und daraufhin gegen eine Hauswand. Das berichtet die Polizei. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der Schaden am Zaun und an der Hauswand beläuft sich auf rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

