Autodiebe stehlen in Holzheim einen VW Golf

Die Einbrecher kommen aber nicht weit und müssen das Fahrzeug wieder stehen lassen. Nur wenige Häuser weiter kommt es in Holzheim zu einem weiteren Einbruch.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Gebäude in Holzheim eingebrochen. In einem Fall stiegen die Täter in ein unbewohntes Bauernhaus in der Augsburger Straße ein und entwendeten daraus eine Shisha sowie einige Schnapsflaschen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten sie zuvor außerdem die anliegende Werkstatt nach Werkzeug. Der Einbruch ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 1 und 6 Uhr.

Holzheim: Gleich in der Nachbarschaft wird ein VW Golf gestohlen

Nur wenige Hausnummern weiter wurde im gleichen Tatzeitraum aus einer Garage ein roter VW Golf entwendet. Der Pkw verlor jedoch während der Fahrt Motoröl und wurde kurz darauf in der Mühlenstraße zurückgelassen, wie Polizeisprecherin Katharina von Rönn in einer Pressemitteilung schreibt. Bei der Fahrt wurde offenbar die Ölwanne beschädigt und riss auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

