Holzheim

19:00 Uhr

Die Feuerwehr Holzheim kommt ihrem Jubiläum zuvor

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Holzheim feiert ihr 150-jähriges Bestehen schon im Voraus mit viel Party, der Weihe eines neuen Fahrzeugs und einem besonderen Gast.

Von Christina Brummer

Die Seiten sind schon etwas vergilbt, immerhin stammen sie aus dem Juli 1974. zum 100. Jubiläum der Holzheimer Wehr. In unserem Archiv finden sich noch die Artikel, die damals erschienen sind. Nicht nur bei der Heimatzeitung hat sich seither vieles verändert, auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist rund 50 Jahre später so einiges umgekrempelt worden. Was bleibt: die Größe der Feierlichkeiten und – der Nachname der politischen Ehrengäste.

Wie der Vater, so der Sohn: Florian Streibl, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, tritt mit seinem Besuch bei den Feierlichkeiten in Holzheim in die Fußstapfen seines Vaters Max Streibl, damals CSU-Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen, später Ministerpräsident. Er war bei der 100-Jahr-Feier im Jahr 1974 zugegen. Damals feierte die Feuerwehr vier Tage lang ihr 100-jähriges Bestehen. Mit allem, was dazugehörte: Bieranstich, bunter Abend mit dem Sänger und "Caruso der Berge", Sepp Viellechner, Fahnenweihe, Festumzug, Geräteschau, politischer Abend.

