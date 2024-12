Am Samstagabend gegen 22 Uhr betrat ein unbekannter Täter das Anwesen eines 69-Jährigen im Buchenweg in Holzheim, um anschließend Eier an die Hausfassade zu werfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/56-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Eierwurf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachbeschädigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis