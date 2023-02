Ein bunter Abend mit vielen Lachern in Holzheim

Am Gumpigen Donnerstag gab es in Holzheim wieder spaßige Einlagen und musikalische Glanzstücke. Und die Feuerwehrler sprachen über ihre neue, heiße Liebe.

Sitzungspräsident Hubert Dieminger eröffnete den bunten Abend des Schützenvereins Holzheim im ausverkauften Saal des Vereinszentrums. Zusammen mit Lucia Deisenhofer, Alexander Kreis und Hofnärrin Theresa Ritter führte er durch ein vielfältiges Programm. Den Auftakt machte das kleine und große Prinzenpaar der Epponia. Prinzessin Sarah I. und Prinz Theo I. verzauberten die Gäste mit ihrem Prinzenwalzer. Beim großen Prinzenpaar Prinzessin Natalie I. und Prinz Matthias I. wurde es bei dem Song Footlose etwas rockiger auf der Bühne.

Nach dem Auftritt der Prinzenpaare berichtete Alwin Hieber in einem Solostück über den Druck in seinen jeglichen Formen, den ein Mensch verspüren kann und welche Drücke er in bestimmten Situationen schon ganz persönlich erlebt hat.

Gumpiger Donnerstag in Holzheim: Späße rund um Steppdecken

Musikalisch wurde es mit den schrillen Musikperlen Thomas Waldenmayr, Viktoria Wagner, Sabine Pennacchia, Margit Steck und Selestine Bayer. Mit ihren Liedern über Steppdecken, Kalorien und das Einkaufen brachten sie die Zuschauer zum Lachen und zu der Erkenntnis, dass unter jeder Steppdecke ein Depp stecken könnte.

Die Holzheimer Feuerwehr hat eine neue, heiße Liebe am Freitagabend (H.L.F), so berichteten die Feuerwehrmänner Markus Blumenstock, Thomas Hitzler, Julian Urban, Roland Buchholz, Christian Eschke und Georg Deisenhofer nach der Übung über die Ausstattung und Vorzüge des neuen Feuerwehrautos.

Kabarett-Einlage ließ Zuschauer in Holzheim Tränen lachen

Ein Vortrag eines betagteren Fräuleins folgte auf die Männer der Feuerwehr. Fräulein Agathe erzählte über ihren Alltag als ältere Dame und diverse Ausflüge im Auto mit ihren Freundinnen. Dieser Solovortrag von Reinhold Dieminger ließ die Zuschauer Tränen lachen. Zum Mitsingen und Mitwippen luden die Lieder des Gesangsvereins ein. Unter der Leitung von Annette Seiler sangen die Aktiven Gertrud Kreis, Gabi Scheider, Viktoria Wagner, Martin Peter, Thomas Hitzler, Gertrud Rieblinger und Iris Schweizer vom Liebeskummer, der sich nicht lohnt und von roten Lippen, die man küssen soll.

Um ein möglich gutes Integrationsangebot in Holzheim zu schaffen, wurde eine Lektion Schwäbisch für Anfänger eingelegt. Jürgen Wagner, Stefan Heimbach, Birgit Ritter und Viktoria Wagner übersetzten Schwäbisch für jedermann anhand einer Brotzeiteinladung, die zu einer ungewollten Bierprobe wurde. Einen großen Dank sprach Lucia Deisenhofer allen Aktiven hinter der Bühne aus, denn ohne die Bühnenarbeiter Robin Wagner, Alexander Bayer und Markus Müller und die Tontechniker Thomas Bayer, Niklas Feistle, mit der Unterstützung von Michael Melzer, wäre der Abend nicht möglich. (AZ)