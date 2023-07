Holzheim

Ein feuchtfröhlicher Jubiläumsauftakt bei der Holzheimer Feuerwehr

Plus Bis zum Sonntag wird das 150-jährige Bestehen der Holzheimer Wehr gefeiert. So lief der Auftakt zum Festwochenende.

Einen feuchtfröhlichen Auftakt hatte am Donnerstag das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Holzheim: Als Bürgermeister Simon Peter nach kräftigen Böllerknallern mit dem Bieranstich begann, verweigerte der Zapfhahn trotz heftiger Hiebe sein Eindringen in das Fass. Erst im dritten Anlauf wollte gelingen, was ansonsten mit zwei, drei Schlägen funktioniert. Der Zapfhahn saß schließlich fest an seinem Platz. Der eine oder andere Bierstrahl war jedoch heraus gespritzt und hatte den Schirmherrn nass gemacht.

Dies tat jedoch der guten Laune Peters keinen Abbruch. Die Festbesucherinnen und -besucher quittierten den feuchtfröhlichen Auftakt mit Beifall. In seiner Ansprache dankte der Bürgermeister allen, die zum guten Gelingen "dieses großartigen Jubiläums" beigetragen haben und noch beitragen werden. Dabei stelle allein schon die Liste der beteiligten Vereine und Betriebe unter Beweis, welche Verbundenheit die Menschen in der Aschberg-Gemeinde zu ihrer Feuerwehr in Holzheim haben.

