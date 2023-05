Holzheim

vor 16 Min.

Einbruch in Firma in Holzheim: Polizei sucht Zeugen

Ein oder mehrere Täter sind am Mittwochmorgen in eine Holzheimer Baufirma eingebrochen.

In Holzheim ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Vorfall gekommen. Diebe sind in ein Baugeschäft eingebrochen.

Am frühen Morgen zwischen 3.00 Uhr und 3.30 Uhr wurde die Eingangstüre zu einem Baugeschäft in der Holzheimer Siebenbrunnstraße aufgehebelt. Auch Geld wird in Holzheim geklaut Im Gebäude wurden zudem mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und eine Stahlkassette mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag entwendet. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

