Mann mit über zwei Promille auf dem Fahrrad in Eppisburg erwischt

Spätnachts kontrolliert die Polizei einen Fahrradfahrer in Eppisburg und stellt fest, dass er betrunken ist. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Beamte der Dillinger Polizei kontrollierten in der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Ziegelbergstaße im Holzheimer Ortsteil Eppisburg einen 39-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann war laut Polizeibericht offensichtlich alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten ordneten gegen den Fahrradfahrer eine Blutentnahme an und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)