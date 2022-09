Polizeibericht: Bei Dorffest in Eppisburg fliegen die Fäuste

Zwei 20-Jährige geraten in Eppisburg in Streit. Wenig später muss die Polizei anrücken.

Bei einem Dorffest in Eppisburg kam es in der Nacht auf Sonntag zu Handgreiflichkeiten, sodass die Polizei anrücken musste. Ein junger Mann aus Höchstädt und sein gleichaltriger Kontrahent aus Aislingen gerieten wohl gegen 2.30 Uhr in Streit. Das Geschehen ereignete sich in der Fristinger Straße in Eppisburg und somit im Umfeld des am Vereinsheim stattfindenden Dorffestes. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der junge Mann aus Höchstädt seinem Gegenüber drei bis vier Mal mit der Faust in das Gesicht geschlagen, im Gegenzug habe der Heranwachsende aus Aislingen seinem Kontrahenten in den Bauch geschlagen. Während der Höchstädter keine sichtbaren Verletzungen aufwies, erlitt der Aislinger eine Platzwunde am Auge. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (AZ)