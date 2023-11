Fahrerflucht: Autofahrer stößt in Holzheim gegen Renault Twingo

Der Unfall passiert, als der bislang unbekannte Fahrer in Holzheim rückwärts auf die Augsburger Straße ausparken will. Anstatt auszusteigen, fährt er davon.

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat am Donnerstag ein bislang unbekannter Autofahrer in Holzheim verursacht. Er fuhr laut Polizei gegen 12 Uhr rückwärts aus der Ausfahrt eines Geschäfts auf die Augsburger Straße und stieß mit dem Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront eines schwarzen Renault Twingo, dessen 59-jähriger Fahrer in Richtung Dillingen unterwegs war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrer oder zu dessen Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)

