Holzheim

Fast ein Jahr nach den Großbränden in Holzheim ermittelt die Kripo weiter

Plus Im August 2022 brennen in Holzheim und Ellerbach eine Maschinen- und eine Lagerhalle nieder. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. So ist der Stand der Ermittlungen.

Von Simone Fritzmeier

Das große Gerüst steht wieder, in den nächsten zwei Wochen soll alles fertig sein. Und das ist auch dringend notwendig, wie Dietmar Bschorr sagt. Denn er braucht den Platz, um Heu und Stroh zu lagern. Der Holzheimer Reiterhof-Chef musste bereits auf andere Lagermöglichkeiten ausweichen. Doch damit ist bald Schluss - und hoffentlich auch ein trauriges Kapitel abgeschlossen. Zumindest ist dann ein Großteil dessen, was in dieser schlimmen Nacht auf Freitag vor fast einem Jahr passiert ist, wiederhergestellt.

Dieses Bild entstand am nächsten Tag: So sah es nach dem schlimmen Brand auf dem Reiterhof im August 2022 aus. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Es war das letzte August-Wochenende 2022, bestes Sommerwetter. Innerhalb von 30 Minuten werden unzählige Einsatzkräfte aus dem Aschberg und dem ganzen Landkreis Dillingen zu zwei Großeinsätzen in der Gemeinde Holzheim gerufen. Auf dem Bschorr-Reiterhof am Ortsrand von Holzheim in Richtung Dillingen und in einer Lager- und Maschinenhalle in Ellerbach brannte es lichterloh. Jeweils über 100 Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Mensch und Tiere sind bei beiden Bränden glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen.

