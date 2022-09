Holzheim

17:30 Uhr

Fehlende Umleitung in Holzheim sorgt für Verwirrung

Die Römerstraße in Holzheim wird in Teilabschnitten ausgebaut. Die Kreuzung Dillinger Straße ist gegenwärtig gesperrt.

Plus In Holzheim wird die Ortsdurchfahrt ausgebaut. Die Sperrung wird bereits in größerer Entfernung angekündigt. Im Ort selbst gibt es keine Umleitungsschilder.

Die Römerstraße ist die Hauptverkehrsader in Holzheim. Seit Montag ist die Strecke aber gesperrt, denn der Abschnitt zwischen dem Edeka und der Tankstelle Peter wird in Teilabschnitten ausgebaut. Die Fahrbahn und die Gehwege waren spürbar geschädigt, Radler und Fußgänger hatten im Ort keine sicheren Querungsmöglichkeiten. Dies wird sich durch den Ausbau, den die Gemeinde Holzheim und das Staatliche Bauamt Krumbach gemeinsam im ersten Teilbereich bis zur Abzweigung in Richtung Ellerbach/Fultenbach in Angriff genommen haben, zum Besseren verändern. Vorerst aber müssen Autofahrer und Autofahrerinnen Umleitungen in Kauf nehmen. Bei einigen Verkehrsteilnehmern hat die Baustelle für Unmut gesorgt, denn es gibt zwar im weiteren Umfeld der Gemeinde Hinweise, dass die Ortsdurchfahrt in Holzheim gesperrt ist. Im Ort selbst war am Dienstag aber keine Umleitung ausgeschildert. Bei Auswärtigen sorgt dies für Verwirrung.

