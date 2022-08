Zwei Großbrände in Holzheim: Reiterhof und Lagerhalle brennen - Kripo ermittelt

Gleich zweimal hat es in der Freitagnacht in Holzheim gebrannt. Über 200 Einsatzkräfte löschten eine Lagerhalle und auf einem Reiterhof. Die Kripo vermutet einen Zusammenhang.

In der Nacht auf Freitag ist die Feuerwehr innerhalb von 30 Minuten zu zwei Großeinsätzen in Holzheim ausgerückt. Auf einem Reiterhof in Ellerbach und in einer Lager- und Maschinenhalle in Holzheim brannte es. Jeweils über 100 Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdiensts waren im Einsatz.

Reiterhof und Lagerhalle in Holzheim brennen - über 200 Einsatzkräfte rücken aus

Gegen 0.45 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Lager- und Maschinenhalle eines Aussiedlerhofes in Ellerbach, einem Ortsteil von Holzheim, gemeldet. Die landwirtschaftlich genutzte Halle geriet der Polizei zufolge binnen kürzester Zeit in Vollbrand. Rund 140 Einsatzkräfte rückten zum Brandort aus, wo bei der Ankunft bereits Flammen aus dem Dach schlugen. Auch einige landwirtschaftliche Fahrzeuge brannten ab. Die Halle hat eine Größe von etwa zehn auf 30 Meter. Umliegende Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.

15 Bilder Lagerhalle brennt in Holzheim - 140 Einsatzkräfte rücken aus Foto: Mario Obeser

Der Brandschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen der Beamten im oberen sechsstelligen Bereich bewegen, möglicherweise sogar noch höher. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus der Region verhindert werden.

Strohlager in Holzheim brennt etwa 30 Minuten später

Eine halbe Stunde nach der Meldung des Brandes in Ellerbach, wurde der Brand eines Strohlagers auf einem Reiterhof in Holzheim gemeldet. Während die Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Holzheim gerade in Ellerbach eingetroffen waren, fuhr die dorthin alarmierte Feuerwehr Dillingen gegen 1.15 Uhr zum Hof am Holzheimer Ortsrand. Weitere Feuerwehren, die Polizei und der Rettungsdienst rückten ebenfalls aus.

1 Bilder Feuer in Strohlager auf Reiterhof in Holzheim - Landwirte helfen beim Löschen Foto: Mario Obeser

Eingelagerte Heuballen waren der Polizei zufolge in Brand geraten. Die Löschwasserversorgung stellte ein Problem dar. Neben den wasserführenden Fahrzeugen der Feuerwehr, unterstützten Landwirte mit Wasser gefüllten Güllefässern. Das Technische Hilfswerk rückte ebenfalls an. Das Stroh aus der Halle wird im Laufe der nächsten Stunden aus der Halle auf eine Wiese transportiert und dort vollständig abgelöscht. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Es waren hier über 100 Kräfte im Einsatz. Der Schaden beläuft sich ersten Erhebungen zufolge auf einen mittleren sechsstelligen Betrag oder höher, nachdem hier auch eine Fotovoltaikanlage abgebrannt war. Auch hier konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden.

Hängen die zwei Feuer in Holzheim zusammen? Die Kripo Dillingen ermittelt

In beiden Fällen kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Die Brandfahnder der Kripo Dillingen sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell gehen die Ermittler wahrscheinlich von Brandstiftung in beiden Fällen aus. Weitere Angaben können noch nicht gemacht werden. (AZ, OBES)