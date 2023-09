Gasalarm: 100 Einsatzkräfte rücken aus

Aus einem Tanklastzug in Holzheim tritt bläuliches Gas aus. Zahlreiche Feuerwehren rücken an.

Polizei und ein Großaufgebot an Feuerwehren wurden am Sonntag kurz vor 2 Uhr in die Raiffeisenstraße nach Holzheim gerufen. Grund war laut bläulicher Gasaustritt aus dem Tankanhänger eines geparkten Tanklastzugs. Wie sich herausstellte, strömte aus dem Überdruckventil des Tanklastanhängers ungefährlicher Stickstoff aus.

Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung

Es bestand laut Auskunft der Polizei zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung. Vor Ort waren die Feuerwehren Holzheim, Weisingen, Glött, Aislingen, Dillingen, Lauingen sowie die Werksfeuerwehr der Firma BSH Dillingen und die Berufsfeuerwehr Augsburg mit einer Anzahl von rund einhundert Einsatzkräften. (AZ)