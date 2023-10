Holzheim

06:10 Uhr

Holzheim weiht seinen neuen Waldkindergarten ein

Der neue Waldkindergarten in Holzheim wurde am Wochenende eingeweiht. Plätze für 20 Kinder hat die Gemeinde damit geschaffen.

Plus In der Nähe des neuen Waldfriedhofes entstand in Holzheim auch ein Waldkindergarten – mit einigen Annehmlichkeiten. Die Kinder sind bereits eingezogen und toben durchs Unterholz.

Von Christina Brummer

Die Sonne strahlt durch das noch grüne Blätterdach, ein großes Banner heißt die Gäste willkommen im neuen Waldkindergarten in Holzheim. Der ist am Wochenende feierlich eröffnet worden. Kaum ist der formelle Teil vorüber, fangen die Kinder an, durch ihr Reich zu toben. Denn dort gibt es einiges zu entdecken.

Ein Tipi, eine Matschküche, ein Sandkasten: Viel mehr braucht man eigentlich in einem Waldkindergarten nicht, denn die eigentliche Spielwiese ist ziemlich groß. Und sie geht überall weiter. Hinter dem Hügel und da hinter dem anderen Baum. Seit September toben sich 18 Kinder in der neuen Naturgruppe in Holzheim so richtig aus. Im Wald oberhalb des neuen Waldfriedhofs hat die Gruppe Platz. "Jeden Tag haben wir hier schon etwas Neues entdeckt", sagt Gruppenleiterin Verena Czernoch. Erste Ausflüge zur nahegelegenen Sebastianskapelle, zu einem Kartoffelacker oder in den angrenzenden Wald habe die Gruppe auch schon hinter sich.

