Kommt es um den Windpark in Holzheim zu einem Bietergefecht?

Plus Die Planungen für die Windkraftanlagen im Weisinger Forst gehen voran. Die Frage jedoch bleibt, ob der Betreiber GP Joule auch nötige Flächen in den Staatsforsten bekommt.

Sechs Windräder möchte die Firma GP Joule im Weisinger Forst bauen. Drei Standorte sind bereits gesichert, drei weitere könnten folgen. Derzeit werden Wind- und Naturschutzgutachten erstellt. Projektmanager Martin Demmeler hat den Holzheimer Rat auf den neuesten Stand gebracht. Vor allem eines scheint noch offen.

Bis ein Windrad entsteht, vergehen teils einige Jahre. Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Firma GP Joule interessierten Bürgerinnen und Bürgern das Projekt nähergebracht. Ziel ist es auch, die Bevölkerung als Teilhaber für den Windpark zu gewinnen. Zunächst mussten aber erst Flächen gefunden werden, auf denen die Anlagen entstehen können. Teile der Flächen sind in Privatbesitz, andere gehören den Bayerischen Staatsforsten. Zunächst habe GP Joule mit den Eigentümern der Waldstücke Gespräche geführt, erläutert Demmeler. "Da haben wir einen sehr großen Zuspruch bekommen und ich möchte mich bei den Bürgern und der Gemeinde auch für ihr Vertrauen bedanken."