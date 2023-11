Holzheim

Kreis Dillingen plant weitere Flüchtlingshalle in Holzheim

In Holzheim könnte neben dem Supermarkt eine Flüchtlingshalle entstehen. In Betrieb gehen wird diese jedoch frühestens im Januar.

Plus In Holzheim könnte eine zusätzliche Unterkunft für rund 120 Menschen entstehen. Der Landrat will damit Sporthallenschließungen vermeiden.

Von Christina Brummer

Bislang gab es im Landkreis Dillingen zwei Hallen, in denen Geflüchtete unterkommen konnten. Eine in Lauingen und eine in Buttenwiesen. Die Halle in Wertingen wird laut Landratsamt ebenfalls bald fertiggestellt sein. Nun könnte jedoch eine weitere hinzukommen.

In einer Pressemitteilung meldet das Landratsamt, dass die Fläche neben dem Edeka-Markt in der Römerstraße für eine Halle genutzt werden könne. "Mit einer gewissen Erleichterung hat Landrat Markus Müller die derzeitige Situation der Zuweisung von Flüchtlingen in den Landkreis Dillingen aufgenommen", heißt es in der Mitteilung. So seien dem Landkreis in der letzten und der aktuellen Woche keine weiteren Flüchtlinge zugewiesen worden.

