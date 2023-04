Holzheim

vor 60 Min.

Kurze Hecken und zu viel Verkehr: Das interessiert die Holzheimer

Unter anderem die Hecken am Friedhof in Holzheim sollten zu kurz geschnitten sein, kritisierten Bürgerinnen und Bürger bei der Versammlung.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Holzheim haben die Bürgerinnen und Bürger einige Fragen. Es geht um die Umleitung der Baustelle, kaputte Spielplätze und gestutzte Büsche.

Von Brigitte Bunk

Über 70 Leute sind zur Bürgerversammlung im Vereinszentrum Holzheim gekommen und haben einige Nachfragen und Anregungen mitgebracht. Die Holzheimerin Erika Rupp kritisierte, dass am Spielplatz die Leiter an der Rutsche beschädigt sei. Bürgermeister Simon Peter antwortete: "Viermal im Jahr schaut sich ein Sicherheitsbeauftragter die Spielplätze an und der Bauhof arbeitet die Mängelliste gerade ab." Freudig überrascht wurde Angela Brenner mit ihrem Anliegen. Sie merkte an, dass das Geländer über den Weisinger Bach kaputt sei. Drei Jahre hatte sie das beim Nordic Walking gestört. Doch der Defekt wurde kürzlich behoben, wie der Rathauschef mitteilte.

Bürgerversammlung in Holzheim: Umleitung der Baustelle ist Thema

Nach der Umleitung bei der Baustelle der Ortsdurchfahrt erkundigte sich Frank Weigl. Peter erklärte, dass zwar der erste Kreisverkehr fertig sei, doch der Abschnitt bis zur Sparkasse an der Römerstraße noch fertiggestellt werde. Dann rücke die Baustelle weiter Richtung Eppisburg. Weigl gestand der Gemeinde zu, dass, nachdem 50 Bürgerinnen und Bürger ein Schreiben geschickt hätten, zumindest ein Lastwagen-Fahrverbot aufgestellt worden sei. So könnten die schweren Fahrzeuge nicht mehr an der Schule und am Kindergarten vorbeifahren. Der Holzheimer fand: "Als aktiver Feuerwehrmann hoffe ich jeden Tag, dass nichts passiert." Denn viel zu viele würden durch die kleinen Straßen fahren. Weigle fragte weiter, ob ein vernünftiges Verkehrskonzept angedacht sei.

