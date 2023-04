Sanieren statt fällen: Wie ein Baumpfleger aus dem Kreis Dillingen arbeitet

Umschneiden war bei kränkelnden Bäumen lange Zeit das Mittel der Wahl. Das hat sich geändert, sagt der Kicklinger Baumpfleger Rene Wanderer.

Es klopft und kraxt im Wald. Man hört ihn, bevor man ihn sieht. In seiner olivgrünen Jacke und dem Filzhut ist er auch gut getarnt. Dann taucht Rene Wanderer aus dem Gehölz auf. Der Baumkraxler, wie er sich selbst nennt, wird heute erst einmal am Boden bleiben. Denn Baumpflege beginnt von unten.

In vielen Gemeinden sprießen gerade Waldfriedhöfe und -kindergärten aus dem Boden. Ist das ein neues Bewusstsein fürs Draußen? Jedenfalls gesellen sich noch andere Themen zu diesem Trend: Eschentriebsterben, Eichenprozessionsspinner, Wälder unter Trockenstress. Das Thema Baum ist hochaktuell und gibt Baumpflegern wie Rene Wanderer Auftrieb.

Am Klang des Holzes lässt sich vieles ablesen

Es ist ein kühler Tag Anfang April. Die Buschwindröschen haben sich schon auf dem Waldboden ausgebreitet. Wanderer hat schon eine erste Bestandsaufnahme gemacht in dem Holzheimer Waldstück, in dem bald Kindergartenkinder spielen sollen. Die Gemeinde will hier, oberhalb des neuen Waldfriedhofs, einen Naturkindergarten einrichten. Sie hat Wanderer engagiert, dass er die umstehenden Bäume prüft. Sein Fazit zunächst: "Ein super Mischwald. Lärche, Buche, Eiche, sogar eine Kirsche habe ich gesehen." Dazwischen sprießen auch kleinere Fichten aus dem federnden Waldboden. Doch es dauert, bis ein Wald verkehrssicher gemacht werden kann, damit Kinder darin spielen können.

Wer als Laie durch einen Wald wie diesen läuft, sieht höchstens, dass hie und da ein paar Käferbäume stehen, oder manche Exemplare ein paar abgestorbene Äste präsentieren. Wie geht es den Bäumen wirklich? Das finden Experten wie Wanderer mithilfe verschiedener Werkzeuge heraus. Der Schonhammer etwa hat zwei Kunststoffflächen, mit der Baumpfleger die Bäume abklopfen und so prüfen, ob ein Stamm oder Ast hohl ist. Je nach Klang lässt sich erahnen, wie viel festes Material noch im Inneren des Baumes ist.

Pilze und Ameisen machen Bäumen zu schaffen

Mit dem sogenannten Sondierstab prüft Wanderer dann von außen sichtbare Löcher und Hohlräume im Baum. Je tiefer der Stab im Stamm verschwindet, desto morscher ist er. Die alte Buche, die am Rand des Wäldchens steht, sieht auf den ersten Blick robust aus. Doch als Wanderer mit einer Harke abgestorbene Blätter und Geäst am Fuß des Baumes entfernt, ändert sich das Bild. "Wir untersuchen auch den Wurzelanlauf, um zu sehen, ob dort Pilzfruchtkörper austreten, die das Holz zersetzen."

Hier, im Hohlraum unter der massigen Buche, sind andere Lebewesen eingezogen: Waldameisen. Auch sie können einen Baum instabil machen. 200, vielleicht sogar 300 Jahre könnte der Baum schon alt sein, schätzt Wanderer. Oben, auf etwa drei Metern Höhe, berichtet der Baum von seinem langen, teilweise auch rauen Leben. "20.4.73" hat jemand dort eingeritzt. Der Baum hat die Wunde verkrustet, zu sehen ist sie aber fünfzig Jahre später immer noch.

Mit dem Sondierstab lässt sich prüfen, wie tief ein Hohlraum in einen Baum hineinragt. Foto: Christina Brummer

"Wenn man ruhig schlafen will, muss man das gewissenhaft machen"

Bei der Baumkontrolle von unten geht der Blick des Baumexperten aber noch weiter nach oben. Wie ist die Krone gewachsen, gibt es einen sogenannten Zwiesel, also eine Vergabelung, an der der Baum auseinanderbrechen könnte? Wanderer notiert seine Beobachtungen in eine App, jeder Baum muss einzeln beurteilt werden.

Um die 200 Bäume muss er für den Naturkindergarten sichten, wenn nötig Äste abschneiden oder manche Exemplare fällen. "Wenn man ruhig schlafen will, muss man das gewissenhaft machen", sagt der Experte. Gerade an einem Ort, wo Kinder spielen sollen. Im Juli 2021 war in einem Augsburger Spielplatz ein Baum am Stamm gebrochen und hat ein Kleinkind getötet, seine Mutter schwer verletzt. Der zuständige Baumkontrolleur erhielt deshalb einen Strafbefehl, legte dagegen jedoch Einspruch ein. Noch steht der Prozess aus.

Baupfleger soll nun ein Ausbildungsberuf werden

In Augsburg sollen nun mehr Baumkontrolleure angestellt werden. Doch nicht nur dort hat der Fall aufgerüttelt. Auch Rene Wanderer merkt, dass sich der Blick auf seine Berufsgruppe langsam ändert. Bald soll der Baumpfleger auch ein eigener Lehrberuf werden, was bisher nicht der Fall ist. Wanderer kommt gebürtig aus Eppisburg, lebt heute in Kicklingen. Er ist ausgebildeter Forstwirt, hat dann jedoch eine Weiterbildung zum Baumpfleger gemacht und das Baumklettern gelernt. Zudem ist er zertifizierter "European Tree Worker", eine Ausbildung, bei der es neben dem Baumklettern auch um Baumbiologie geht und wie man Bäume am besten sanieren kann. Immer mehr junge Menschen interessierten sich auch für die Arbeit in der Natur, sagt der 34-Jährige.

Baumpflege beginnt von unten: Rene Wanderer prüft für den neuen Naturkindergarten in Holzheim etwa 200 Bäume. Foto: Christina Brummer

"Es ist langsam ein Umdenken da." Offenbar schafft der Klimawandel ein Bewusstsein: "Privatleute und Kommunen merken, dass Bäume wertvoll sind." Früher habe man kränkelnde, störende oder schlicht zu groß gewachsene Bäume schneller umgesägt. Dabei könne man vieles tun, um die Bäume zu "sanieren". "Wenn einem der Baum über den Kopf gewachsen ist, ist man schon 20, 30 Jahre zu spät dran", sagt Wanderer. Oft werde dann radikal gekappt. Wanderer nennt das den "Hausmeisterschnitt". Auch hier im Waldstück ist der zu sehen. Bei zwei Eichen ragen auf einer Seite nur noch dicke Aststümpfe hervor. "Das ist, wie wenn man einem Menschen den Unterarm abschneidet, man lebt weiter, aber toll ist es nicht", kommentiert Wanderer.