Schützenverein bringt Holzheim beim bunten Abend zum Mitsingen

Die Einlagen und der Einsatz von zahlreichen Aktiven und Mitstreitern bringt das Publikum im ausverkauften Saal zum Lachen.

Zum gumpigen Donnerstag ging es in Holzheim traditionell wieder bunt zu. Der Schützenverein hatte für seinen bunten Abend im Vereinszentrum wieder ein volles Programm, durch das der erste Schützenmeister Hubert Dieminger, der zweite Schützenmeister Alexander Kreis, sowie Magdalena Ritter und Lucia Deisenhofer führten. Den Auftakt gab das kleine und große Prinzenpaar der benachbarten Epponia. Anschließen lud der Auftritt des Gesangsvereins Holzheim mit den Sängern Viktoria Wagner, Getrud Rieblinger, Gabriele Scheider, Martin Peter, Thomas Hitzler und am Klavier Annette Seiler zum Mitsingen bei Seemannsliedern und dem Knallroten Gummiboot ein.

Das Thema Geschirrspülen ist auch nach 50 Jahren Ehe noch ein Problem für die Eheberatung. Dies stellte sich beim Sketch der Aktiven Carina Mitterberger, Margit Steck und Sabine Pennacchia heraus. Dass Bier niemals im Steinkrug, sondern immer im Glaskrug zu bestellen sei, gab Alwin Hieber in seinem Solovortrag dem Publikum mit auf den Weg.

Fräulein Agathe (Reinhold Dieminger) berichtete auf trockene Weise aus dem Leben einer alten Jungfrau und den damit einhergehenden Gegebenheiten. Sicher von der Bühne wurde die alte Dame von den Hofnarren Theresa Ritter und Anton Brenner begleitet.

Sketche aus dem Kino und zum Thema EM

Vor der Pause heizten die Musikperlen mit Margit Steck, Viktoria Wagner und Sabine Pennacchia dem Publikum richtig ein. Beim Schlagermedley von Thomas Waldenmayer konnte sich keiner mehr halten und musste mitsingen und mitklatschen. Nach der Pause konnten sich die Tontechniker Thomas Bayer, Michael Melzer und Niklas Feistle zurücklehnen den ohne Worte ging es weiter. Im Sketch mit den Aktiven Stefan Heimbach, Birgit Ritter, Katrin Rohnke, Mario Rohnke, Jürgen Wagner und Lucia Deisenhofer konnten die Anwesenden erleben, was im Kino in der ersten Reihe so alles passiert.

Die Jungs von der Feuerwehr bereiteten sich in Ihrem Stück schon aktiv auf die kommende Teilnahme an der EM vor. So wurde beschlossen, dass Georg Deisenhofer im Tor, Dominik Haringer, Roland Buchholz, Markus Blumenstock, Julian Urban im Sturm und Thomas Hitzler und Christian Eschke als Coaches den Titel der EM für Holzheim holen.

Das Ballettstück Schwanensee bekommt ernsthafte Konkurrenz vom SC Mörslingen. Andre Hörl, Andreas Behringer, Manuel Behringer, Johannes Schön, Mariella Wild und Stefanie Wild zeigten im Schwanenoutfit ihr tänzerisches Können.

Abschließend eines grandiosen Abends arbeitete "Gemeindeschwerarbeiter" Hubert Dieminger in seiner Pause das Dorfgeschehen mit seinen lustigen Begebenheiten auf. Die Bühnenarbeiter Markus Müller, Stefan Heimbach und Jakob Brenner sorgten während des kompletten Abends für einen reibungslosen Umbau der Bühne. Dieser schöne Abend wurde in Bildern von Fotograf Peter Paul festgehalten und somit zu einem unvergesslichen Abend.