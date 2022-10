Holzheim

vor 46 Min.

Sechs Windräder im Weisinger Forst? Holzheim diskutiert über erste Pläne

Im Landkreis Dillingen gibt es mehrere Windkraftanlagen., darunter acht in Zöschingen. Nun könnten auch im Wald in Holzheim sechs neue Windräder entstehen.

Plus In der Aschberg-Gemeinde könnten sechs Windräder entstehen. Die ersten Pläne hat nun die Firma GP Joule Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

In vier Jahren könnten sich im Weisinger Forst südlich von Holzheim sechs Windräder drehen und nachhaltigen Strom direkt vor Ort produzieren. Doch wo genau könnten die stehen? In welchem Abstand zur Bebauung der Aschberg-Gemeinde? Was ist mit dem Schall, dem Schattenwurf und dem Naturschutz? Wie sieht es mit einer Bürgerbeteiligung aus? All diese Fragen hat nun die Firma GP Joule aus Buttenwiesen den Bürgerinnen und Bürgern am Dienstagabend in einer Gemeinderatssitzung vorgestellt und sich auch den Nachfragen den etwa 80 anwesenden Personen gestellt.

