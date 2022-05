Holzheim

vor 18 Min.

Tractor-Pulling: In Holzheim bebt die Erde

Die Veranstalter hatten mit rund 1000 Besuchern gerechnet. Es wurden rund 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich das „Tractor Pulling“ in Holzheim nicht entgehen lassen wollten.

Plus Für 1000 Besucher war das Spektakel in Holzheim ausgelegt: Am Ende wollten sich etwa 4000 Menschen aus ganz Deutschland das Tractor-Pulling nicht entgehen lassen.

Von Harald Paul

Wie viel Gewicht bringt der Fahrer auf die Vorderachse, welche Zusatzgewichte werden am Trecker angebracht, welche Profiltiefe ist auf den Reifen - und nicht zuletzt zählt das „Gefühl für die Maschine“. Und ganz wichtig für diesen Wettbewerb: die Bahnbeschaffenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .