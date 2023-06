Holzheim

11:00 Uhr

Traktor Pulling in Holzheim: Ackern gegen den Bremswagen

Plus Aus ganz Deutschland kommen die Traktorschrauber, um sich in Holzheim im Kampf mit dem Bremswagen zu messen. Was sie am Traktor Pulling fasziniert.

Von Katharina Indrich

Bevor es für Till und sein "Little Monster" auf die Strecke geht, müssen die beiden erst mal zum Wiegen. Genau 500 Kilogramm muss sein Gefährt haben. Diesmal war es ein Kilo zu viel. Nachdem sie eines der Gewichte entfernt haben, ist das kleine Monster, das noch entfernt an seinen Verwandten, den Rasenmäherbulldog, erinnert, abgenommen. Und der Elfjährige stellt sich mental auf den Pull ein. 25 PS hat sein Gefährt, damit startet es beim Tractor Pulling in Holzheim in der kleinsten Klasse der Kategorie Garden Pulling. Till fährt mit dem kleinen Monster seine zweite Saison. Den Winter über haben er und sein Vater Uli Beutel daheim in Duisburg wieder viele Stunden zusammen an seinem fahrbaren Untersatz gearbeitet. Auf der Bahn im schwäbischen Holzheim wird sich heute zeigen, ob die Tüftelei Erfolg bringt. Für den Elfjährigen liegt die Faszination dieses besonderen Motorsports auf der Hand. Klar fährt er gerne die Rennen. "Das macht richtig Spaß. Aber Tractor Pulling ohne Schrauben, das wäre total uninteressant."

Der elfjährige Till mit seinem "Little Monster" beim Wiegen. Foto: Katharina Indrich

Knapp 5000 Pferdestärken bringt der "Flying Hawk" mit

Während auf der Strecke in der Standardklasse gerade handelsüblich Bulldogs, die werktags auf dem Acker unterwegs sind, ihre gesammelten Pferdestärken im Kampf gegen den Bremswagen in die Waagschale legen, sitzt Michael Dickmann etwa 100 Meter Luftlinie von Nachwuchsfahrer Till entfernt entspannt neben seinem Prachtstück. Vier Jahre lang hat er am "Flying Hawk" gebaut. Knapp 5000 PS bringt sein chromglänzendes Baby, das in der Freien Klasse, 3,5 Tonnen, startet, auf die Holzheimer Erde. Und auch wenn das "Little Monster" und den "Flying Hawk" in Sachen Motorisierung Welten trennen, so hört sich die Erklärung von Dickmann, was denn das Traktor Pulling ausmacht, ganz ähnlich an, wie die von Till.

