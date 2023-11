Unfall in Holzheim: Neunjährige wird verletzt

Bei einem Unfall in Holzheim werden drei Personen verletzt - darunter ein kleines Mädchen. Nun wird gegen den Unfallverursacher ermittelt.

Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 15 Uhr in Holzheim ereignet. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto den Sudetenweg in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich zum Blanka-Schmitt-Ring missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw eines 55-Jährigen. Der Unfallverursacher prallte daraufhin mit seiner Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite des Geschädigten als sich dieser bereits in der Mitte des Kreuzungsbereichs befand. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge an der jeweiligen Anstoßstelle stark beschädigt und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 35.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher sowie seine neunjährige Tochter, die sich mit im Fahrzeug befand, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit Prellungen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen. Der 55-Jährige erlitt durch den Aufprall Schmerzen am Ohr und im Beckenbereich. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)