Vorfahrt missachtet: Frau wird bei einem Unfall in Holzheim verletzt

Zwischen Dillingen und Holzheim hat es ordentlich gekracht. Der Schaden ist groß, eine Autofahrerin muss ins Krankenhaus.

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer ist von der Raiffeisenstraße auf die Staatsstraße 2032 in Holzheim am frühen Mittwochmorgen eingebogen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 45-jährige Fahrerin, die in Richtung Dillingen unterwegs war.

Beide Fahrzeuge prallten zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Die 45-jährige Unfallgegnerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)