Wie diese Landwirte aus Weisingen den Umstieg auf Bio erlebten

Jürgen und Martina Speinle hatten genug von der konventionellen Landwirtschaft. Innerhalb von zwei Jahren hat das Paar seinen Betrieb umgestellt. Ein mühsamer Weg.

Endlich ist es so weit. Nach mehr als zwei entbehrungsreichen Jahren können Martina und Jürgen Speinle mit ihrem landwirtschaftlichen Anwesen in Weisingen endlich als Biolandhof Weisingen starten. „Diese zwei Jahre der Umstellung von konventionellem Anbau zum Bio-Anbau waren länger als gedacht“, berichtet das Paar beim Besuch auf ihrem Bioland-Hof. „Wir konnten für eineinhalb Jahre keinerlei Einnahmen erzielen und mussten unsere finanziellen Reserven wirklich mehr als ausreizen“, berichtet Jürgen Speinle. Erst nachdem die eineinhalb Umstellungsjahre für die Milch zu Beginn des Jahres 2022 abgelaufen seien, hätten sie mit der Bio-Milchwirtschaft neu starten können.

Dabei sei anzumerken, so der Neu-Biolandwirt, dass für die Umstellung von konventioneller zur Biomilchwirtschaft eineinhalb Jahre vorgeschrieben seien, beim Ackerbau seien zwei Jahre Umstellungszeit Pflicht. Aber warum möchten sie überhaupt ein Bio-Betrieb werden? Die Bio-Speinles erklären, dass sie mit den Bedingungen der konventionellen Bewirtschaftung ihres Hofs immer unzufriedener geworden seien. Dieser ewige Zwang der Kostenoptimierung, was mit wachsen und noch mal wachsen verbunden sei, habe dazu geführt, dass sie sich mit biologischer Landwirtschaft beschäftigten.

Bei der Umstellung auf Bio muss die Überzeugung mitspielen

Dazu gehöre auch der Blick auf das Tierwohl, was bei ihnen schon immer wichtig gewesen sei und bereits seit über acht Jahren die Weidehaltung mit einschließe. Tierwohl sei immer mit erhöhten Kosten verbunden, was über den konventionellen Milchverkauf nicht ausgeglichen werden könne. Zwar unterscheide sich der Preis zwischen konventionell und biologisch erzeugter Milch zurzeit nur um vier bis fünf Cent, erläutert Martina Speinle. „Aber als wir uns vor rund drei Jahren für die Umstellung zur biologischen Erzeugung entschieden hatten, betrug der Unterschied noch bis zu 15 Cent pro Kilo“, sagt die Bäuerin.

„Doch die Umstellung zur Bio-Landwirtschaft sollte nicht aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen“, wirft Jürgen Speinle ein. Hier müsse die Überzeugung mitspielen, mit dem neuen Weg der Landwirtschaft einen besseren Weg zu gehen. Zahlreiche Fortbildungen führten ihn dazu, nach 25 Jahren als konventioneller Bauer die Herangehensweise an seinen Beruf im Sinne der Bio-Landwirtschaft beinahe vollkommen zu überdenken.

Am Beispiel Unkraut im Acker erläutert Speinle den Unterschied. „Ein konventioneller Landwirt entfernt das Unkraut, womit auch immer, meist jedoch mit Chemie.“ Der Bio-Landwirt frage sich wiederum: Woher kommt das Unkraut und was habe ich falsch gemacht, wie kann ich das Unkrautwachstum ohne Einsatz der chemischen Keule verhindern?

Das Bild zur Preisverleihung: (von links) Götz Rehn (Geschäftsführer Alnatura), Dr. Ophelia Nick (Parlamentarische Staatssekretärin beim BMEL), Jürgen und Martina Speinle, Leif Miller (NABU-Bundesgeschäftsführer). Foto: Annika List

Ein weiteres Argument für die Umstellung sei Tochter Elisabeth gewesen, die nach ihrem Landwirtschaftsstudium mit dem Abschluss ebenfalls für Bio-Landwirtschaft stimmte. Dies sei wichtig gewesen, sagt Mutter Martina Speinle, denn die Umstellung auf Bio-Landwirtschaft sei keine Entscheidung für nur eine Generation.

Ein weiterer Bio-Aspekt für die Zukunft des Betriebs sei, ihre rund 100 Stück Milchvieh nicht unbedingt auf Leistung zu trimmen, sagt Bauer Speinle. Da rechne man automatisch mit rund 20 Prozent weniger Milchmengenleistung. Des Weiteren werde der Antibiotika-Einsatz bei seinem Bestand der 60 bis 70 Stück Jungvieh enorm reduziert. Darüber hinaus muss nach den Worten von Speinle die Weidehaltung als Pflicht eingeführt werden, wofür sie rund 17 Hektar als Weideflächen ausgewiesen hätten. „Für den Ackerbau stehen rund 100 Hektar zur Verfügung, auf dem wir in Zukunft rund 95 Prozent Eigenfutter unter ökologischen Bedingungen erzeugen“, sagt Speinle. Chemischer Pflanzenschutz und Kunstdünger fänden bei ihnen keine Anwendung mehr, verweist der Bio-Landwirt auf die Anwendung der Kreislaufwirtschaft.

Seit Anfang Juli sind die Speinles aus Weisingen offiziell Bio-Bauern

Dies bedeute das Ausbringen von Gülle, Festmist und den Anbau von beispielsweise Leguminosen nach der Ernte auf den Anbauflächen. Sie dienten als Schutz vor Erosion, binden an ihrem Wurzelwerk den Stickstoff aus der Luft. Wodurch eine gerade in heutiger Zeit äußerst kostenintensive und umweltbelastende Zufuhr von Stickstoffdüngern entfalle. Ein weiteres Biomerkmal im Ackerbau sei auch der Anbau von Mischbeständen, berichtet Jürgen Speinle. „Wie eben in der Natur, wo es keine Reinbestände gibt“, ergänzt Ehefrau Martina. Für die Speinles ist klar: „Alles in allem war diese Entscheidung, von konventioneller auf biologische Landwirtschaft umzustellen, für uns richtig.“ Auch wenn sie viel umlernen und sie alle während der Umstellungszeit den Gürtel etwas enger schnallen mussten.

Damit sind der Landwirt und die Landwirtin einer von 63 landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis Dillingen, die mittlerweile auf Bio umgestellt haben. Sechs davon gab es allein im Jahr 2021. Der langjährige und teilweise anstrengende Weg der Familie Speinle wurde belohnt: Sie haben dieses Jahr den NABU-Förderpreis „Gemeinsam Boden gut machen“ für die vorbildliche Umstellung auf Ökolandbau und dafür eine Fördersumme erhalten.

Seit Anfang Juli sind die Speinles aus Weisingen offiziell Bio-Landwirte. Die Freude ist groß und sie sind nun „sehr neugierig“, wie sich der ökologische Landbau auf ihren Hof auswirken wird, erzählen die beiden.