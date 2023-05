Wer hat in Holzheim vier Autoreifen zerstochen?

Ein Unbekannter hat in Holzheim die Reifen an einem Auto zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag bis Dienstag um 12 Uhr an einem VW Golf, der in der Straße Am Breitenberg in Holzheim geparkt war, sämtliche Reifen zerstochen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 400 Euro an.

Die Polizei sucht den Täter und bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)