Wirtschaftsvereinigung Aschberg blickt auf das Jahr zurück

Die Mitglieder der WV Aschberg zogen bei der Generalversammlung eine positive Bilanz über die diesjährige Gewerbeschau, bei der es erstmals eine Azubi-Rallye gab.

Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung (WV) Aschberg Thomas Wagner blickte bei der kürzlich stattgefunden Generalversammlung des Vereins auf einige erfolgreiche Aktionen im zu Ende gehenden Jahr zurück und schaute mit Vorfreude und voller Energie auf das kommende Jahr. Viele Mitglieder der WV Aschberg sowie alle Bürgermeister der vertretenen Gemeinden waren zur Versammlung gekommen. Thomas Wagner freut sich über acht Neumitglieder in der WV, damit gehören dem Verein nun 131 Mitglieder an.

Viel zu sehen und zu erfahren gab es im vergangenen Jahr bei der Gewerbeschau, die sich über alle Gemeinden erstreckte. Die teilnehmenden ortsansässige Unternehmen öffneten ihre Türen, informierten und gewährten interessierten Besucherinnen und Besuchern Einblick in ihre Arbeit.

WV Aschberg freut sich über zahlreiche Teilnehmer an Azubi-Rallye

Highlight der Gewerbeschau war die Azubi-Rallye, die die WV Aschberg zum ersten Mal veranstaltete. Wie überall suchen viele der Betriebe rund um den Aschberg – vom familiären Handwerksbetrieb über Arztpraxen, Büros und Kanzleien bis hin zu mittelständischen und großen Unternehmen – händeringend Personal und dabei vor allem Nachwuchs, den sie ausbilden können. Die Gelegenheit, sich an einem Tag gleich mehrere ausbildende Betriebe anzusehen und dabei in einen Beruf hineinzuschnuppern und erste Gespräche zu führen, nutzten zahlreiche junge Menschen und ihre Eltern.

Die Azubi-Rallye war aus Sicht der WV ein großer Erfolg und soll im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden, so Thomas Wagner. Die Rallye könnten dann im Rahmen der Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung WIR stattfinden. Die gemeinsame Verbrauchermesse von insgesamt sechs Wirtschaftsvereinigungen wird von 6. bis 10. März 2024 am zentralen Standort in Dillingen stattfinden.

WV Aschberg organisiert dieses Jahr noch Adventsmarkt in Holzheim

Neben vielen Mitgliedern der Wirtschaftsvereinigung waren auch alle Bürgermeister der Aschberggemeinden, aus Holzheim Peter Simon, aus Glött Friedrich Käßmeyer, aus Aislingen Jürgen Kopriva und aus Gundremmingen Tobias Bühler bei der Versammlung anwesend. Diese gaben Einblick in die Schwierigkeiten auf kommunaler Ebene und aktuelle Bauvorhaben, wie zum Beispiel den bevorstehenden Umzug des Rathauses Aislingen, den Neubau des Kindergartens und der Krippe Glött, sowie den Glasfaserausbau in allen Gemeinden und die Neueröffnung des Waldkindergartens Holzheim. Bürgermeister Simon Peter pries abschließend die "Krypto-Währung des Aschberg" an – den WVA-Geschenkgutschein. Gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit und zum Jahresabschluss ist der WV-Gutschein eine tolle Geschenkoption, die – besonders interessant für Arbeitgeber – sogar als steuerfreie Gratifikation an Mitarbeitende gegeben werden kann.

Ganz abgeschlossen ist das Jahr der Aktivitäten bei der WV Aschberg noch nicht. Mit dem Adventsmarkt in Holzheim wird noch der vorweihnachtliche Höhepunkt am Aschberg erreicht. Nachdem der Heilige Abend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, findet der Markt am Wochenende vorher, am Samstag, 16. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember statt. Genaueres hierzu wird zeitnah bekannt gegeben.